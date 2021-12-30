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Осуждены пять участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ворошиловский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе весной 2020 года к различным срокам заключения, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Судом установлено, что обвиняемые 20 апреля 2020 года на площади Свободы во Владикавказе приняли участие в массовых беспорядках. Как отмечается, они сопровождались насилием, уничтожением имущества, применением веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления власти.

Вину подсудимые признали частично.

Суд назначил Михаилу Бестаеву наказание виде 3 лет 9 месяцев заключения, Магомеду Кантемирову – 3 лет 8 месяцев, Геннадию Сокурову – 3 лет 5 месяцев, Георгию Фарниеву – 3 лет и 5 месяцев, Артуру Цугкиеву – 3 лет и 8 месяцев. Всем предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор вынесен по части 2 статьи 212 УК РФ (массовые беспорядки).

20 апреля во Владикавказе на площадь у Дома правительства вышли недовольные, они выступили против карантинных мер. К ним выходил глава республики Вячеслав Битаров, затем собравшихся разогнали силовики. В правительстве Северной Осетии позднее заявили, что в несанкционированном митинге участвовали около 200 человек.

Владикавказ Ростов-на-Дону

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