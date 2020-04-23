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Расследование дел, возбужденных после митинга во Владикавказе, передано в центральный аппарат СКР

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, возбужденное после несанкционированного митинга во Владикавказе, передано для дальнейшего расследования из регионального в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно исследовать обстоятельства инцидента, изучить все возможные видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках, и обеспечить быстрое проведение экспертиз.

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который ранее выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции. По информации следствия, в митинге приняли участие около 2 тыс. человек. В результате действий неустановленных участников митинга 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.

Владикавказ Северная Осетия СКР

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