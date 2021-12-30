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Красную площадь закроют на новогоднюю ночь из-за коронавируса

Красную площадь закроют на новогоднюю ночь из-за коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы предупредили, что из-за пандемии доступ на Красную площадь закроют с 17:00 31 декабря, она будет закрыта всю новогоднюю ночь.

Это сделают "в связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей", объяснили в городском Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул, добавили там, в местах массовых скоплений запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий с участием полицейских, сотрудников других правоохранительных органов, народных дружинников и общественных пунктов охраны порядка.

При этих проверках особое внимание будут уделять контролю за соблюдением миграционного законодательства, к нарушителям будут применять меры, добавили чиновники.

Ранее департамент сообщал, что в новогоднюю ночь порядок в центре города будут охранять около 2000 полицейских и 1500 росгвардейцев. Ряд улиц будут временно перекрывать ради запуска фейерверков. Мавзолей Ленина 1 января будет закрыт, несмотря на то, что это суббота.

В праздничные дни на городские мероприятия в помещениях, в том числе на елки, взрослых будут пускать только по QR-кодам.

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