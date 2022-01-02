Число госпитализированных из автобуса после ДТП под Рязанью увеличилось до 12

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В настоящее время число госпитализированных после ДТП в Скопинском районе составляет 12 человек, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Ранее сообщалось о семи госпитализированных.

"Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации доставим их в Рязань", - отметил Прилуцкий.

По словам министра, который на месте координирует оказание медицинской помощи, двое пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков.

По последним данным, в результате ДТП в Рязанской области погибли пять человек, 21 человек получил травмы различной степени тяжести.