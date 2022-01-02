Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса "Москва-Астрахань" в Скопинском районе, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как говорится в сообщении, в рамках его расследования будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья.

Ранее следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" по факту ДТП возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 2 января в районе села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту "Москва-Астрахань", допустил столкновение с опорной конструкцией моста. В результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал.

Как сообщалось, в автобусе находились 52 человека, в том числе два водителя.

Для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения в Вослебовской средней школе. В настоящее время в нем находятся 17 человек.