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Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Специалисты рязанского Центра медицины катастроф выехали за получившими тяжелые травмы пассажирами автобуса "Москва-Астрахань", попавшего в аварию утром в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что тяжелые травмы получили три человека. "Самая тяжелая - у пассажира, получившего травматическую ампутацию нижних конечностей", - отметил он.

В настоящее время все тяжело пострадавшие находятся в реанимационном отделении Скопинского межрайонного медцентра, они в сознании. Планируется, что примерно к 15:00 они будут доставлены в Рязань.

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Еще девять человек госпитализированы с различными травмами в хирургическое отделение больницы, жизнь их вне опасности.

Как сообщалось, 2 января в районе села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту "Москва-Астрахань", допустил столкновение с опорной конструкцией моста. В результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал.

Всего в автобусе находились 52 человека, в том числе два водителя. По факту аварии возбуждено два уголовных дела.

Для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения в Вослебовской средней школе. В настоящее время в нем находятся 19 человек.

Рязань Рязанская область

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