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Оренбургского священника обвинили в педофилии и спаивании детей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении настоятеля приходов Аксеевского района Оренбургской области - ему предъявлены обвинения в преступлениях против детей, сообщается на сайте СУ СКР по региону во вторник.

Священника обвиняют по ряду статей УК РФ, среди которых - насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в систематическое употребление алкоголя.

Преступления были совершены в 2019-2020 годах. Настоятель находится под арестом.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что фигурантом дела является иеромонах Климент. Собеседник агентства добавил, что пострадавшие от его действий - мальчики.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении этого клирика сообщалось со ссылкой на информированный источник.

Это не первое уголовное дело о педофилии в Оренбургской области, фигурантом которого становится священнослужитель.

Осенью 2019 года был задержан священник Николай Стремский. Ему были предъявлены обвинения по п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование), ч. 3 ст. 135 (развратные действия), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. От его действий пострадали 11 детей. Дело в настоящее время рассматривается в суде.

Оренбургская область СКР

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