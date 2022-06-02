Приговоренный к 21 году колонии за педофилию священник обжаловал приговор

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Священнослужитель Николай Стремский, приговоренный к 21 году колонии строгого режима за насилие над детьми, обжаловал приговор в Оренбургском областном суде.

"Поступило дело Стремского. Процесс будет закрытым, оглашение судебного постановления - в открытом", - сообщила пресс-служба суда.

Дело будет рассмотрено 23 июня.

В декабре 2021 года Саракташский районный суд вынес Стремскому обвинительный приговор. Он был задержан осенью 2019 года и на время следствия запрещен в служении.

После решения суда первой инстанции оренбургская епархия сообщала, что дело Стремского передано в епархиальный церковный суд. Когда приговор светского суда вступит в силу, в церковном суде инициируют процедуру его извержения из сана.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и федеральное правительство. Сообщалось, что они с женой воспитывали около 70 приемных детей.

В 2015 году священника задержали за пьяную езду и неповиновение полицейским.

В 2019 году Стремскому, руководителю "Православной Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия" было предъявлено обвинение по статьям 131, 132, 133, 135, 117, 156, 151 УК (изнасилование; насильственные действия сексуального характера; развратные действия; истязание; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

По версии следствия, с 1999 по 2019 годы он соверши преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних. Также его подозревали в спаивании детей.