Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Приговоренный к 21 году колонии за педофилию священник обжаловал приговор

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Священнослужитель Николай Стремский, приговоренный к 21 году колонии строгого режима за насилие над детьми, обжаловал приговор в Оренбургском областном суде.

"Поступило дело Стремского. Процесс будет закрытым, оглашение судебного постановления - в открытом", - сообщила пресс-служба суда.

Дело будет рассмотрено 23 июня.

В декабре 2021 года Саракташский районный суд вынес Стремскому обвинительный приговор. Он был задержан осенью 2019 года и на время следствия запрещен в служении.

После решения суда первой инстанции оренбургская епархия сообщала, что дело Стремского передано в епархиальный церковный суд. Когда приговор светского суда вступит в силу, в церковном суде инициируют процедуру его извержения из сана.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и федеральное правительство. Сообщалось, что они с женой воспитывали около 70 приемных детей.

В 2015 году священника задержали за пьяную езду и неповиновение полицейским.

В 2019 году Стремскому, руководителю "Православной Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия" было предъявлено обвинение по статьям 131, 132, 133, 135, 117, 156, 151 УК (изнасилование; насильственные действия сексуального характера; развратные действия; истязание; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

По версии следствия, с 1999 по 2019 годы он соверши преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних. Также его подозревали в спаивании детей.

Николай Стремский Оренбургская область Оренбургский областнйо суд Саракташский суд РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Полномочия МВД по хранению изъятого оружия могут ограничить

Котировки "Мосэнерго" подскочили более чем на 5% на новостях о дивидендах

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Белорусский психолог арестован в Петербурге по делу об оскорблении Лукашенко

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

Что произошло за день: среда, 1 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });