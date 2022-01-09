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Владельца пансионата, где при пожаре погибли люди, задержали в Кемеровской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Предприниматель, содержащий частный пансионат, где накануне при пожаре погибли четыре человека, а также его заместитель задержаны в Кемеровской области, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Следственными органами СКР 32-летнему предпринимателю и 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек.

В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, отмечается в сообщении. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пожар с четырьмя погибшими произошел в пансионате для пожилых людей "Золотой век". По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. "Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", - говорилось в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Кемеровская область Следственный комитет

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