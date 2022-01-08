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Прокуратура проверит кемеровский пансионат, где при пожаре погибли четыре постояльца

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для пожилых людей "Золотой век", сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в пансионате для пожилых людей "Золотой век" погибли четыре человека. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Кузбасс Кемерово Золотой век

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