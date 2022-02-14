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Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар произошел ночью 13 февраля в Ачинске в двухэтажном частном доме барачного типа. Во время ликвидации возгорания были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья, причиной возгорания могло стать замыкание в щитке, где и был обнаружен очаг возгорания.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы с целью установления точной причины возгорания и причин смерти погибших.

Красноярский край Следственный комитет

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