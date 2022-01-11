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Посольство РФ отказало США в праве советовать ОДКБ, как вернуть в Казахстан порядок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США не имеют оснований советовать силам ОДКБ, как им восстановить порядок и защитить права человека в Казахстане, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Пресс-служба госдепа США не имеет оснований давать советы о том, как восстановить порядок и защитить права человека", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Российские дипломаты отметили, что, в отличие от США, "оккупировавших территории Сирии и Косова в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по запросу его властей".

В посольстве добавили, что в Вашингтоне "умышленно забывают" о том, что "в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела суверенных государств надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".

Ранее власти США призвали силы ОДКБ, переброшенные в Казахстан, покинуть эту страну, когда об этом попросят казахстанские власти.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.

США Россия Казахстан ОДКБ

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