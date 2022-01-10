Госдеп призвал силы ОДКБ покинуть Казахстан, когда об этом попросят власти страны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти США призывают силы ОДКБ, переброшенные в Казахстан, покинуть эту страну, когда об этом попросят казахстанские власти, заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Они должны покинуть Казахстан, когда его власти попросят об этом", - сказал он на брифинге.

Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с приказом силовикам в Казахстане "стрелять без предупреждения" и призвал правительственные силы проявлять сдержанность в ходе операций.

"Мы обеспокоены потенциальными жертвами в результате возможных нарушений прав человека в ходе операций по восстановлению безопасности", - сказал Прайс.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил опасения, что российские военные, направленные в Казахстан, могут задержаться в этой стране.

До этого в январе госсекретарь США Энтони Блинкен высказывал похожую точку зрения. Он заявил, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь извне для подавления протестов и отметил, что "когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода".

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.