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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:59Заразились
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Путин спрогнозировал новые вспышки COVID-19 из-за праздников

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает очевидным, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции. Он заявил об этом на совещании с членами правительства.

"Очевидно то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек, тем более, что праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", - сказал он.

"Мы видим, что сейчас происходит в США - свыше миллиона заболевших в сутки. Это просто потрясающе. Миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон". Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, направив группы наших специалистов в ЮАР", - продолжил президент.

Он поблагодарил президента ЮАР Сирила Рамафосу за предоставление российским экспертам возможности "поработать" с "омикроном" прямо на месте возникновения. Представители Минздрава, Роспотребнадзора и подведомственных институтов побывали в ЮАР в середине декабря, посетили инфекционные больницы и изучили симптомы заражения "омикроном" и методы лечения.

"Надеюсь, здесь у нас будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений", - сказал Путин.

Он также отметил, что вакцина "Спутник-V" защищает от коронавируса достаточно эффективно, а возможно, и лучше других вакцин.

На этом же совещании вице-премьер Татьяна Голикова заявила о резком росте числа заразившихся "омикроном" по сравнению с предыдущим днем и предупредила, что подъем заболеваемости неизбежен. По ее словам, к концу недели правительство подготовит новые ковид-ограничения.

Об ухудшении ситуации из-за "омикрона" чиновники говорили 11 января на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ждет роста заболеваемости в регионе через 7-10 дней и опасается, что сиутация будет хуже, чем на пиках предыдущих волн.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин коронавирус Татьяна Голикова Спутник V ЮАР

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