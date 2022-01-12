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В Думе заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из-за "омикрона" нет

В Думе заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из-за "омикрона" нет
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в настоящее время нет планов ужесточить положения или сдвинуть сроки рассмотрения правительственного законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

"Пока в сторону ужесточения законопроекта или изменения сроков его принятия никаких данных нет", - сказал Хубезов в среду "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос в связи с распространением штамма "омикрон" в РФ.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Второе чтение намечается не раньше, чем через месяц.

Как ожидается, нижняя палата вместе с правительством, медицинским сообществом и общественниками продолжит работу над документом: поправки к нему будут поступать до 14 января.

Ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко, ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что закон вступит в силу уже в феврале 2022 года и будет действовать полгода.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Хубезов Госдума Коронавирус

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