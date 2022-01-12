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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
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В Думе исключили возможность введения полного локдауна в РФ из-за COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полного локдауна в России не будет, но введение некоторых ограничений возможно при возвращении к числу заболевших более 40 тысяч за сутки.

"В предыдущую волну было 41 тыс. с небольшим заболевших. Это пик, на который наша система рассчитана. Если будет в разы больше заболевших, не исключаю такой вариант", - сказал Хубезов "России 24", отвечая на вопрос о возможности введения локдауна.

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Вместе с тем он отметил, что "полного локдауна не будет, но те или иные ограничительные мероприятия возможны".

По словам Хубезова, в ходе распространения заболевания виден как резкий рост заболевших, так и резкий спад, и с "высокой долей вероятности можно прогнозировать те же цифры" заболевших, что уже фиксировались раньше.

Во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала возможный рост заболевших в России до 100 тыс. в сутки. Вместе с тем в среду в России за сутки было зафиксировано 17,9 тыс. заболевших, сообщал оперштаб.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет
Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Хубезов Госдума Коронавирус

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