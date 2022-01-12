Песков опроверг сообщения о готовящемся принятии закона о QR-кодах на транспорте

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг появившиеся в телеграм-каналах сообщения о том, что в связи с наступающей волной штамма "омикрон" законопроекты о введении с 1 февраля QR-кодов для транспорта и общественных мест все-таки будут приняты Госдумой.

"Отпишитесь от этих телеграм-каналов", - сказал Песков журналистам.

Правительство в ноябре прошлого года внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов в общественных местах и для дальних железнодорожных и авиарейсов. Проекты были сначала направлены в регионы на согласование. Затем законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с немедленного рассмотрения и отложили.

Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил доработать оставшийся в Думе законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест. 16 декабря законопроект был принят в первом чтении. Второе чтение намечается не раньше, чем через месяц. Предполагается, что закон вступит в силу уже в феврале 2022 года и будет действовать полгода.