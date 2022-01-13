Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во II чтении могут отложить до 1 февраля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении Госдумой может быть отложено до 1 февраля, сообщил информированный источник.

Он пояснил, что речь идет о рассмотрении данной инициативы во втором чтении.

"Дело в том, что регламент Госдумы и регламент правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в Госдуму подзаконных актов, а таких актов в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет", - пояснил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале относительно законопроектов, "рассматриваемых в январе, особенно второго чтения": "хочу напомнить: в соответствии с регламентами Государственной Думы и правительства они должны сопровождаться проектами подзаконных актов".

"Поэтому, когда прогнозируется рассмотрение законопроектов, все это необходимо учитывать", - написал спикер.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (№17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Как ожидается, палата вместе с правительством, медицинским сообществом и общественниками продолжит работу над документом: поправки к нему будут поступать до 14 января.

Несколько предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко, отметил ранее Володин.