Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Миронов допустил, что Дума не станет рассматривать законопроект о QR-кодах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, не будет рассматриваться Госдумой, заявил член Совета Думы, глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов.

"У меня большие основания полагать, что законопроект о QR-кодах будет отложен на неопределенный срок", - сказал Миронов "Интерфаксу" в четверг.

Ранее информированный источник в парламенте сообщил агентству, что проект закона, как ожидается, будет отложен по совокупности факторов.

В РоссииВ Думе заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из-за "омикрона" нетВ Думе заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из-за "омикрона" нетЧитать подробнее

"Во-первых, правительство не заявляет его как приоритетный, кроме того, в регионах в настоящее время и так губернаторы и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных мест", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил "Интерфаксу" в четверг, что порядок работы Госдумы и правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в Госдуму подзаконных актов, "а таких актов в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет".

"Все эти основания имеют значение и повлияют на планы о его рассмотрении", - подтвердил Миронов.

Вместе с тем он пояснил, что главная причина ожидаемого отказа от рассмотрения - "это неготовность населения воспринимать этот закон".

"В день я до сих пор получаю по несколько десятков писем, критикующих законопроект. То же самое, думаю, происходит у правительства, у президента", - отметил политик.

Кроме того, он считает, что "если авторы хотели сподвигнуть людей на вакцинацию, то они в большой мере уже вакцинировались после того, как только этот проект закона был внесен".

"Есть законопроекты, принятые в первом чтении еще много лет назад и до сих пор находящиеся на рассмотрении в Думе", - пояснил Миронов.

Законопроект о QR-кодах

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря прошлого года.

К первому чтению к проекту закона был принят проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов.

В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции; предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год. Количество антител измеряться не будет, учитываться будет лишь их наличие, говорилось в постановлении Думы.

Однако никаких документов из правительства по реализации этих норм в Думу не поступало.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2022 годаПандемия коронавируса
Сергей Миронов Госдума Коронавирус

Новости по теме

Новости

Первые самолеты с десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });