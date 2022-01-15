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Главу стройфирмы из Ингушетии внесли в список террористов и экстремистов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава крупной стройфирмы из Ингушетии Тухан Зязиков внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующие записи появились в реестре федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в пятницу.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в середине июля 2020 года сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в Назрановском районе в доме и у родственников Зязикова, приближенного к депутату Якубу Белхороеву, задержанному по подозрению в растрате около 19 млн рублей.

На время проведения мероприятий силовики заблокировали участки улиц бронированными "Газелями" и военными "Уралами". Доступ к частным домовладениям был закрыт.

"Обыски проводились в рамках расследования дела об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата 2 ноября 2019 года в Москве по подозрению в связях с членами баталхаджинской религиозной организацией, которые фигурирует в этом деле", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на текущий момент Зязиков находится в бегах, он объявлен в розыск.

Как сообщалось, задержанные в декабре минувшего года после обысков экс-начальник отдела собственной безопасности прокуратуры региона Нурды Доклаев и сотрудник следственных органов Илез Муталиев арестованы на три месяца.

Одному фигуранту вменяют получение взятки (ст.290 УК РФ), второй подозревается в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ).

Расследованием дела занимается следственная группа из Москвы. Источник не исключил, что в ближайшее время будут еще задержания других причастных лиц.

По данным информированного источника, их подозревают в покровительстве упомянутой секты.

Мотивом нападения на высокопоставленного полицейского следствие называло его профессиональную деятельность.

По этому делу были арестованы более десяти членов упомянутой религиозной организации. Лидером ОПГ считается задержанный в декабре 2019 года крупный предприниматель, владелец сети АЗС Хасан Полонкоев, имевший связи в правоохранительных органах.

Тухан Зязиков Ингушетия

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