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Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России. В его карточке говорится, что он разыскивается по уголовному делу.

В конце января 2021 года на Волкова завели уголовное дело о вовлечении детей в опасную для них деятельность - несогласованные уличные акции. 10 февраля он был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.

10 августа стало известно, что в отношении Волкова и еще одного соратника Навального Ивана Жданова было возбуждено уголовное дело о сборе средств для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального", признанных в России экстремистскими организациями и организациями-иноагентами. Обе организации запрещены судом.

12 августа им же было заочно предъявлено обвинение в создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 статьи 239 УК). Как считает следствие, Жданов руководил организацией, созданной Навальным "в целях популяризации и распространения среди неопределенного круга лиц своих убеждений, связанных в том числе с призывами граждан РФ к совершению противоправных действий".

28 сентября стало известно, что в отношении Волкова, Жданова, Навального и других их соратников, СК возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Волков и Жданов покинули Россию. Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.

Леонид Волков МВД Алексей Навальный СКР

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