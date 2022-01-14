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Шестеро крымчан осуждены условно за организацию незаконной миграции через санатории

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ялтинский городской суд признал шестерых местных жителей виновными в легализации въезда иностранных граждан на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю в пятницу.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет условно с испытательным сроком от одного до двух с половиной лет и штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Представители ФСБ раскрыли преступную схему в мае 2021 года. Они выяснили, что сотрудники санаториев изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения. Это предоставляло иностранцам право въезда в Россию в период ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В отношении двух должностных лиц санаториев расследовались уголовные дела по части 2 статьи 322.1, части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием служебного положения). Четырем посредникам, которые собирали документы для приглашений, предъявили обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан).

Ялта Крым

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