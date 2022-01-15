Что произошло за день: суббота, 15 января

Арест хакеров группы REvil, задержание вице-министра энергетики Казахстана и резкий скачок заболеваемости COVID-19 в России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Казахстана подсчитали ущерб от прошедших беспорядков. Генпрокуратура республики сообщила о 225 погибших и 4 578 пострадавших. После погромов в Казахстане возбуждено 546 уголовных дел, в том числе за терроризм и убийства.

- В Казахстане нашли причастных к повышению цен на газ, повлекшему беспорядки в стране. Среди прочих был задержан вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев. Ранее его освободили от занимаемой в правительстве должности.

- Два зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинут руководящие посты в крупных нацкомпаниях. Димаш Досанов уходит из "КазТрансОйл", Кайрат Шарипбаев – из QazaqGaz.

- Суд арестовал еще пятерых предполагаемых хакеров группы REvil. Общее число отправленных под стражу по этому делу составило восемь человек. Один из них сообщил, что обжалует свой арест. Им вменяется "неправомерный оборот средств платежей" и грозит до семи лет лишения свободы.

- Миротворческий контингент ОДКБ, как и планировалось, покинет Казахстан до 19 января. Генсек блока Станислав Зась напомнил, что "у некоторых" были сомнения в том, что войска будут выведены с территории республики. В Москву из Казахстана уже вернулись 17 самолетов с российскими миротворцами.

- Власти Австралии вернули Новака Джоковича в иммиграционный изолятор. Судебный иск о его депортации из страны будет рассмотрен 16 января. Хотя Министерство здравоохранения страны считает, что сербский теннисист, не сделавший прививку от COVID-19, не представляет опасности для граждан страны.

- На ряд регионов России обрушилась непогода. Из-за сильного ветра режим ЧС введен в Ставрополе. Там остались без света около 59 тысяч человек. В Новгородской области из-за непогоды обесточены 77 населенных пунктов. Росавтодор из-за метели закрыл для автобусов и фур участок трассы М5 "Урал".

- В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19. Прирост новых заболевших за минувшие сутки составил 27 179 случаев, что на 3 359 больше, чем было выявлено накануне.