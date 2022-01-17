Самарских чиновников начали проверять из-за шутки с усами Гитлера

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Самары начали служебную проверку после публикации в твиттере департамента градостроительства фотографии бывшего архитектора города Виталия Стадникова с подрисованными усами Гитлера.

"Этот возмутительный факт, наводит на мысли о провокации. В настоящее время мы проводим служебную проверку. Сейчас важно выяснить, в чьих руках оказался пароль от официального аккаунта департамента градостроительства", - сообщается в твиттере самарского департамента градостроительства.

Отмечается, что официальный аккаунт создан для взаимодействия с жителями и разъяснения вопросов градостроительной деятельности.

"Подобные факты злоупотребления недопустимы. К тому же с Виталием Стадниковым нас связывают долгие, тесные и продуктивные рабочие взаимоотношения. Если к этому окажутся причастны специалисты, отвечающие за ведение соцсетей или иные сотрудники администрации, они немедленно понесут наказание вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.

Ранее в твиттере департамента была опубликована фотография Стадникова, которому были пририсованы "гитлеровские" усы. Позже твит удалили.

Стадников работал в должности главного архитектора города с 2012 по 2013 годы.