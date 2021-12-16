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Meta оштрафована в России на 13 млн рублей из-за запрещенного контента

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в четверг назначил Meta (сервис Facebook) новые штрафы из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент.

"Постановлениями суда Meta признана виновной в совершении трех административных правонарушений. Компании назначены административные штрафы на общую сумму 13 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

МоскваGoogle, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контентаGoogle, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контентаЧитать подробнее

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - с начала года неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали запрещенный в России контент, в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Meta Facebook

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