ФАС выступила против введения минимальной цены на пиво

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила против введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

"На данном этапе и в ближайшем будущем мы не видим необходимости введения минимальной розничной цены, если говорить более предметно, мы против этого", - сказал заместитель руководителя ведомства службы Андрей Кашеваров на совещании в Совете Федерации.

"Введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию приведет к повышению цен, и это точно противоречит всем усилиям государства по их сдерживанию в различных сегментах. На данный момент вряд ли эта мера является самой удачной в регулировании рынков", - сказал замглавы ведомства.

Он также выразил сомнение, что бенефициарами введения МРЦ на пиво станут малые и средние производители, поскольку оно может привести к переключению спроса на крепкий алкоголь. "Нет четкой уверенности в том, что введение минимальной розничной цены - и, по сути дела, наверное, ее повышение, в противном случае вводить ее бессмысленно - не приведет к перераспределению спроса в адрес крепкого алкоголя. В данном случае убежденности, что этого не произойдет, точно нет. Таким образом, при снижении покупательской способности потребителей и таком перераспределении вряд ли мы достигнем ожидаемого эффекта", - сказал Кашеваров.

Кроме того, количество участников пивоваренного рынка в последние годы растет, это означает, что барьеры для входа на рынок минимальны, "работать на этом рынке, в этих условиях возможно", сказал он.

Эффективной мерой для обеления рынка могло бы стать введение реестра предприятий пивоваренной продукции, поскольку оно "сразу определит прозрачность каналов продаж" и позволит изымать из розничного оборота пиво, произведенное предприятиями, не находящимися в реестре. "Это вполне может быть действенной альтернативной мерой введению МРЦ", - добавил Кашеваров.