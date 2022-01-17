Штамм коронавируса "омикрон" выявлен в Красноярском крае

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса "омикрон" впервые выявлен в Красноярском крае, сообщил в понедельник глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его данным, все случаи завозные.

"За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме", - написал главный санитарный врач края в своем телеграм-канале.

По данным на 16 января, в крае выявлено 350 случаев заражения коронавирусом за сутки, за все время пандемии зарегистрировано 177 513 случаев.