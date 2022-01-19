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В Англии через неделю отменят большинство COVID-ограничений

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Англии на следующей неделе отменят практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Это решение касается только Англии. В остальных частях Великобритании вопрос об ограничениях регулируется местными властями, а не Лондоном.

Джонсон объявил, что меры, носившие название "план Б", будут отменены по всей Англии после 26 января. Выступая в парламенте, он заявил, что более 90% людей старше 60 лет по всей Великобритании получили "бустерные" дозы вакцины. Премьер подчеркнул: эксперты полагают, что нынешняя волна распространения вируса достигла пика на национальном уровне.

Таким образом, после 26 января требование о "паспорте вакцинации", ношении масок в общественных местах и переводе на удаленную работу больше не будет действовать. Если же частные компании захотят использовать "паспорта вакцинации" для допуска людей на свою территорию, то они могут оставить соответствующие меры в силе.

Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
Великобритания Англия коронавирус

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