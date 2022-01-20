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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:57Заразились
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Академик Чучалин: коронавирус еще не прекращает свое существование

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Бушующий "омикрон", который поражает все большее количество людей, на самом деле значительно слабее предыдущих штаммов коронавируса. Об этом свидетельствует тот факт, что он не вызывает тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации больных. Именно этот факт вызвал предположение, что коронавирус затихает и мы видим свет в конце тоннеля, т.е. окончание пандемии. Так ли это? На этот вопрос нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову отвечает академик, директор Института пульмонологии Александр Чучалин.

- Можно ли полагать, что "омикрон" знаменует собой окончание пандемии?

- Утверждение, что "омикрон" и коронавирус в целом прекращают существование, неправомочно. На самом деле вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к изменениям геосферы, и за предельно короткое время появляются его новые штаммы. Это говорит о том, что вирус способен адаптироваться к новым условиям, в которых он оказывается.

- Но количество больных, которым требуется стационарное лечение, не увеличивается. То есть, "омикрон" как вирус слабеет?

- Та ситуация, которая сегодня складывается, в клинической картине больше напоминает ту, которая была при при сезонных проявлениях штамма коронавируса и которая описана еще до наступления пандемии, Короче говоря, поведение "омикрона" напоминает нам коронавирус до пандемии. Конечно, это слабое доказательство того, что он переходит в ту стадию, которая характеризуется сезонной стадией коронавируса. Так это или нет, сейчас трудно сказать. Но сегодня можно утверждать следующее: те изменения, которые произошли, а это более чем 30 мутаций, позволяют избегать иммунную защиту против коронавируса.

Поэтому все вакцины, которые нам известны, они менее эффективны против "омикрона" и так далее. Это можно утверждать. Действительно, у "омикрона" есть одна неоспоримая особенность - он не поражает нижний отдел дыхательных путей, не приводит к развитию "шокового легкого". Эти данные мы отмечаем.

- Означает ли это, что наши ученые ищут новую вакцину против "омикрона"?

- Могу привести пример: компания Pfaizer объявила, что создали специализированную вакцину против "омикрона". Хорошо это или плохо, сложно сказать. Но это направление сейчас активно развивается и в России. И у нас такие исследования проводятся. В частности, в институте имени Мечникова. Там стремятся создать вакцины, которые повышали бы иммунитет слизистых дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Это направление активно развивается.

Александр Чучалин

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