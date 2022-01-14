Минобрнауки РФ не собирается вводить посещение вузов по QR-кодам как системную меру

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Минобрнауки не обсуждают вопрос о посещении вузов по сертификатам о вакцинации от COVID-19 в качестве защитной меры от распространения штамма "омикрон", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Введение сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции для посещения вузов в качестве системной меры сегодня не обсуждается", - сказали в пресс-службе в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом в ведомстве добавили, что согласно приказу Минобрнауки, с 8 ноября 2021 года "вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу.

"При этом в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса", - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим ранее в ноябре - декабре ряд российских вузов приняли решение допускать к очным занятиям только по предъявлению QR-кодов о пройденной вакцинации или по наличию ПЦР-тестов.

Вместе с тем, в пятницу стало известно, что правительство совместно с партией "Единая Россия" приняли решение отложить на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" связан с новыми вызовами, о чем сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В первом чтении законопроект был принят в декабре 2021 года.