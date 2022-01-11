Пандемия коронавируса позволила региональным вузам привлекать столичных специалистов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 и внедрение гибридных форматов обучения создала новую реальность высшего образования в России и расширила возможности региональных вузов по привлечению столичных научных кадров, заявил научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" ("Вышка") Ярослав Кузьминов, комментируя мониторинг качества приема в вузы, проводимый при поддержке Минобрнауки.

"Ключевые черты этой новой реальности - гибридный характер обучения даже на очных программах, массовое и постоянно расширяющееся использование специально созданных онлайн-курсов, возможность обучения в удаленном формате (...) создают две тенденции", - сказал Кузьминов.

"Первая: для абитуриентов снимается барьер между вузами своего города/региона и вузами в других регионах. (...) Вторая: сами региональные вузы имеют возможность привлекать в удаленном режиме лучших профессоров из столичных институтов, (...) формировать научные коллективы из ученых, проживающих в разных городах и разных странах. Это в перспективе повышает конкурентоспособность регионального высшего образования", - уточнил научный руководитель "Вышки".

Из мониторинга, который имеется в распоряжении "Интерфакса", следует, что в 2021 году увеличился набор в вузы на бюджетные места, выросло также количество первокурсников, набравших более 80 баллов по итогам Единого госэкзамена (ЕГЭ).

"Всего зачислено в наблюдаемые вузы 526,1 тыс. студентов, что на 28,1 тыс. больше, чем в прошлом году. В том числе на бюджетные места - 346,6 тыс. (плюс 26,7 тыс.), на платные - 179,5 тыс. (плюс 583 человека)", - говорится в исследовании.

Кроме того, увеличилось число абитуриентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80 по итогам ЕГЭ. По мнению научного руководителя "Вышки", на основании количества студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ, "можно сделать вывод о том, что, несмотря на пандемию, уровень школьного образования не снизился, а вырос".

Вместе с тем из мониторинга следует, что в прошлом году незначительно "остановилась тенденция постоянного роста качества приема", что стало следствием увеличения числа бюджетных мест региональным вузам и расширения возможностей приема, в связи с чем "на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов".

В 2021 году мониторинг охватил 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов. Это практически все участники рынка высшего образования с обучением по очной форме, исключая силовые и творческие вузы, в которых уровень ЕГЭ не является ключевым параметром отбора.