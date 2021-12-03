Члены СПЧ доложат Путину о результатах недавней проверки 20 колоний

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте по правам человека за 20 дней посетили 20 исправительных учреждений в регионах, о результатах проверок они 9 декабря доложат президенту Владимиру Путину, сообщил "Интерфаксу" член СПЧ Андрей Бабушкин.

Эти поездки он совершил вместе с членами СПЧ Евой Меркачевой и Игорем Каляпиным.

В Саратовской области, из которой проекту Gulagu.net поступили видеозаписи с пытками заключенных, правозащитники посетили три исправительных учреждения - СИЗО №1, исправительную колонию №10 и Областную туберкулезную больницу ФСИН (ОТБ-1), добавил Бабушкин. По его словам, ИК №10 - "достаточно благополучная колония, где и морально-психологическое отношение к людям нормальное, и медицинскую помощь им стараются оказывать".

Бабушкин добавил, что они также посетили несколько исправительных учреждений в Кировской области и Мордовии. Еще Бабушкин посетил колонии и СИЗО в Челябинской области и Марий Эл. В Мордовии члены СПЧ побывали в колонии №17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.

По итогам поездок Бабушкин пришел к выводу, что необходимо принять меры по выявлению и пресечению нарушений в ИК №1 в Мордовии и провести тщательную проверку в ИК №6 Кировской области после жалоб заключенных о применении насилия.

Результаты проверок члены СПЧ направят также председателю Совета Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и новому директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву.

Кроме того, члены СПЧ сформулируют ряд рекомендаций. В частности, они предложат ФСИН разработать методические рекомендации, чтобы осужденные за тяжкие, насильственные преступления не назначались в исправительных колониях теми, кто следит за порядком в учреждении (если это не колония особого режима).

1 декабря Бабушкин сообщил "Интерфаксу", что несколько десятков осужденных саратовской областной туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) рассказали членам Совета о случаях издевательств. Он добавил, что на сегодняшний день пытки осужденных в ОТБ-1 прекратились, но работу по пресечению потенциальных случаев необходимо продолжать.

Президент проведет встречу с членами СПЧ 9 декабря в формате видеоконференции.

В начале октября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ -1) УФСИН по Саратовской области. Затем была опубликована еще одна подборка записей.

Эти видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. По фактам были возбуждены уголовные дела. В ОТБ-1 были сняты с должностей и затем арестованы начальник этой больницы и начальник отдела безопасности. 20 ноября президент сменил директора ФСИН.