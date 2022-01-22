Что произошло за день: суббота, 22 января

Более 57 тысяч новых случаев COVID в России, ответ "Роскосмоса" на отказ космонавту в визе США, позиция РПЦ по вопросу подлинности царских останков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 57 212 заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд. В Москве - 16 094 новых случая, и это максимум за время пандемии, в Петербурге - 8 451 заболевший, в Подмосковье - 6 400. Умер 681 пациент.

- В "Роскосмосе" заявили, что Николая Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах. Там пояснили, что российский космонавт должен был пройти курс лекций и практических занятий на макете американского сегмента, а отказ в визе США ставит под вопрос безопасность его полета. В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что не комментируют отдельные визовые случаи.

- Fox News сообщил о решении Госдепа США вывезти семьи дипломатов с территории Украины. По данным канала, распоряжение могут начать выполнять "уже с понедельника". Официальных сообщений Госдепа не поступало.

- Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех. По его словам, решение могло быть принято еще в ноябре, однако Архиерейский собор был отложен и теперь запланирован на май. В Доме Романовых "Интерфаксу" сообщили, что ждут решения церкви и с радостью воспримут новость о признании подлинными останков Николая II и его семьи.

- Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд руб. за срыв сроков разработки Ту-160М. Согласно данным в картотеке арбитражных дел, иск был подан на следующий день после первого полета построенного с нуля модернизированного "Белого лебедя".

- Российские биатлонистки завоевали серебро в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце. Победили норвежки, преодолевшие с одним штрафным кругом дистанцию 4х6 км за 1 час 12 минут 54,1 секунды.

- Даниил Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open-2022. Он нанес поражение голландцу Ботику ван де Зандшульпу. Еще один россиянин - Андрей Рублев - уступил хорвату Марину Чиличу в матче третьего раунда. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина проиграли в третьем раунде.