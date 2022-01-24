В Москве за сутки выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Москве установлен новый антирекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 19 509 новых случаев заражения за сутки, сообщил региональный оперштаб. Умер за сутки 71 человек с коронавирусом.

За сутки в городе госпитализированы 992 пациента с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 516 больных.

Днем ранее сообщалось о суточном приросте в 17 528 новых случаев COVID-19 и о 73 умерших.

Всего с начала пандемии в Москве подтвердили 2 194 045 случаев заражения коронавирусом, умерли 38 439 заболевших.

Антирекорд суточного прироста заболеваемости установлен и для всей России в целом - 65 109 новых случаев.