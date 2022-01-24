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Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос на 102,4%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю вырос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 231 и возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, как сообщили в штабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 39 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 9,3%. "Увеличение госпитализаций произошло в 48 регионах страны, в том числе в 35 регионах увеличение более чем в среднем по России", - добавили в сообщении.

Рост заболеваемости коронавирусом в России, как отмечают специалисты, связан с появлением штамма "омикрон". При этом, как считают некоторые эксперты, он переносится в более легкой форме, чем его предшественник штамм "дельта", однако новый штамм коронавируса является более контагиозным. Как отмечала глава оперативного штаба, вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, в России идет интенсивное распространение "омикрон"-штамма коронавируса, он может стать доминирующим, для защиты от вируса необходимо пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 24 января 2022 годаПандемия коронавируса
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