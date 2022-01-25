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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
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В Москве впервые с середины января снизился суточный COVID-прирост

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Более 18,9 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это меньше, чем накануне, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф".

По данным ресурса, за последние сутки в российской столице выявили 18 935 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 19 509 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе снизилась на 574 случая или почти на 3%.

Этот показатель рос в городе непрерывно с 16 января, во вторник тенденция была прервана.

При этом по сравнению с показателем недельной давности в Москве фиксируют рост суточной заболеваемости. 18 января сообщалось о выявлении 8 342 пациентов с коронавирусом.

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По данным столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в Москве госпитализированы 1 126 пациентов с COVID-19. Это составляет 5,9% от числа выявленных случаев.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 485 больных COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти в Москве 75 человек. Всего от заболевания скончались 38 514 пациентов.

Выздоровели от заболевания за сутки и выписались 3 999 москвичей. Общее число пациентов, победивших коронавирус, в столице достигло 1 931 016 человек.

Накануне сообщалось о смерти 71 и выздоровлении 3 321 пациента с коронавирусом в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 января составляет 2 212 980.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В городе усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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