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В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 63 205 случаев - это новый антирекорд, умерли 679 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Накануне также сообщалось о максимальном на тот момент числе выявленных случаев болезни: к утру субботы зарегистрировали 57 212 новых пациентов.

Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. "На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%", - уточняется в сообщении.

В Москве за сутки выявили 17 528 новых случаев заражения, в Петербурге - 9 535, в Подмосковье - 7 056.

Еще 1 258 случаев COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области. В ХМАО выявили 1 142 случая заболевания, в Якутии - 1 007, в Самарской области - 934, в Ставропольском крае - 929, в Ростовской области - 919, в Пермском крае - 916, в Свердловской области - 883, в Краснодарском крае - 880, в Воронежской области - 799, в Архангельской - 744, в Ленинградской - 622, в Омской - 598, в ЯНАО - 571.

Кроме того, в Челябинской области - 552 новых пациента, в Иркутской - 542, в Оренбургской - 486, в Волгоградской - 483, в Красноярском крае - 456, в Алтайском крае - 431, в Саратовской области - 427, в Удмуртии - 418, в Тюменской области - 405, в Калининградской - 401. В других регионах прирост не превышает 400 случаев.

За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 6 211 человек, что меньше на 37,3% по сравнению с предшествующими сутками.

Выздоровели за сутки 23 045 человек.

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