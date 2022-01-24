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В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь с четвертого этажа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Судакский городской суд (Крым) заключил под стражу на два месяца женщину, которая выбросила малолетнюю дочь с четвертого этажа многоквартирного дома, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма. 44-летняя мать и 8-летняя дочка поссорились.

"Враждебность матери по отношению к ребенку достигла критической отметки. (...) Она выбросила дочь из окна кухни. Девочка получила травмы, не совместимые с жизнью", - говорится с пресс-релизе.

Женщина на допросе признала свою вину по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

Крым

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