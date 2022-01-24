Во Владивостоке после сообщений о "минировании" началась эвакуация МГУ имени Невельского

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сообщение о минировании Морского государственного университета имени Невельского во Владивостоке поступило утром в понедельник, идет эвакуация студентов и преподавателей, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Поступила информация о минировании МГУ имени Невельского, там идет эвакуация курсантов и преподавателей", - говорится в сообщении.

Также поступила информация о минировании детской музыкальной школы № 2, там идет проверка помещений.

Как сообщалось, утром оперативные службы провели проверки в школах Владивостока, которые получили сообщения об угрозе минирования. По последним данным, было "заминировано" 56 школ. Учебные заведения после проверок возвращаются к привычному графику работы.