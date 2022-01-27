В рассылке угроз о минировании заподозрили двух жителей Магнитогорска

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Два жителя Магнитогорска стали фигурантами уголовных дел о ложных анонимных сообщениях о минировании социальных учреждений, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

По версии следствия, они хулиганили. Решается вопрос о предъявлении им обвинения по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает штраф до 2 млн рублей либо до десяти лет колонии.

20, 25 и 26 января в Челябинске массово эвакуировали школы из-за угроз о заложенных в них бомбах. Информированный источник "Интерфакса" говорил, что сообщения поступают по IP-телефонии, преимущественно из-за рубежа. Об этом же источник говорил в контексте уголовного дела о "минировании" учреждений и жилых домов в Магнитогорске 31 декабря.

Волна рассылок писем о лжеминировании возобновилась в крупных городах России в январе, после перерыва на каникулы. Источники и представители спецслужб не раз говорили, что сообщения поступают из-за рубежа, иногда говорилось об использовании ящиков иностранных сервисов электронной почты. Однако оказалось, что за пятью случаями "минирований" школ в Красноярске стояли два местных подростка из благополучных семей.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Подъезд был полностью разрушен, погибли 39 человек.