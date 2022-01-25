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Арестованные в Красноярске подростки "минировали" другие города и страны

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Двое подростков, которых недавно арестовали в Красноярске по подозрению в массовой рассылке сообщений о минировании школ и детских садов, отправляли такие ложные угрозы в другие города России и за рубеж, сообщили в краевом управлении МВД.

Докладывая о ходе следствия, глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, отметил, что арестованы "вполне благополучные несовершеннолетние подростки, проживающие в краевом центре".

По оценке следствия, угрозы они рассылали, "следуя распространяемому на территории всей Российской Федерации тренду".

В МВД решили обдумать предложения по профилактике таких рассылок со стороны школьников.

"Совершенно очевидно, что проблема гораздо обширнее, чем мы ее себе представляем. В связи с этим главк выработал предложения в самом тесном взаимодействии с нашими коллегами из прокуратуры, следственного комитета, а также администраций образовательных учреждений", - отметил Речицкий.

После зимних каникул в Красноярске пять раз проводили массовую эвакуацию в школах из-за ложных угроз о заложенных бомбах. 18 февраля было принято решение взять школы под круглосуточную полицейскую охрану и больше не проводить эвакуации. Утром 19 января в Красноярске эвакуировали уже только детские сады.

В эти же дни сообщалось об аналогичных проверках школ в других городах России, а также судов и торговых центров. Кроме того, в январе массовые рассылки с угрозами взрывов получали и школы и суды Киева и некоторых других городов Украины. По состоянию на 24 января, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала года в стране было получено 339 ложных сообщений о заложенных бомбах и пришлось проверить 3183 здания объекта.

О том, что в "минировании" красноярских школ заподозрили двух подростков, стало известно 21 января. 22 января их арестовали.

"Кто бы мог подумать, что за угрозами могут стоять наши же дети. Даже сложно представить, что у некоторых современных старшеклассников в голове. Держать весь город в напряжении", - комментировал ситуацию мэр Красноярска Сергей Еремин.

Красноярск Сергей Еремин МВД Александр Речицкий Украина

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