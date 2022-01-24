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После "минирования" школ полиция Красноярска проведет беседы с подростками

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мэр Красноярска Сергей Еремин поручил городскому управлению образования и полиции провести профилактические беседы со всеми школьниками после того, как в городе пять раз проводили массовую эвакуацию школ из-за угроз о заложенных бомбах.

"Кто бы мог подумать, что за угрозами могут стоять наши же дети. Даже сложно представить, что у некоторых современных старшеклассников в голове. Держать весь город в напряжении... Случившееся - вызов для всех нас, в том числе родителей", - написал мэр в инстаграме.

По его словам, в результате проведенной профилактической работы дети должны будут научиться осознавать последствия своих поступков.

В Красноярске после зимних каникул пять раз проводилась массовая эвакуация в школах из-за рассылок угроз о минировании. 18 января школы взяли под круглосуточную полицейскую охрану, и эвакуация больше не проводилась.

22 января в городе были арестованы два школьника 2004 года рождения. Их подозревают в заведомо ложных сигналах о терактах (ч. 3 ст. 207 УК). До их задержания начальник краевого управления МВД Александр Речицкий говорил, что авторы рассылок находятся за границей.

Красноярск Сергей Еремин МВД

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