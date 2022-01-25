Клинические исследования "Спутника" для детей 6-11 лет займут до 3,5 месяцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" на детях от 6 до 11 лет займут 3-3,5 месяца, после чего она станет доступна, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Планируется провести в течение трех, максимум - трех с половиной месяцев клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет",- сказал Гинцбург в эфире "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в ходе клинических исследований будут проверяться две концентрации взрослой вакцины - "Спутник V": 1/5 и 1/10 взрослой дозы.

"По результатам этих исследований будет выбрана оптимальная доза, которая потом превратится в вакцину", - сказал Гинцбург.

Ранее Минздрав дал разрешение на проведение стразу трех фаз клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" на детях от 6 до 11 лет.