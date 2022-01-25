Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Клинические исследования "Спутника" для детей 6-11 лет займут до 3,5 месяцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" на детях от 6 до 11 лет займут 3-3,5 месяца, после чего она станет доступна, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Планируется провести в течение трех, максимум - трех с половиной месяцев клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет",- сказал Гинцбург в эфире "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в ходе клинических исследований будут проверяться две концентрации взрослой вакцины - "Спутник V": 1/5 и 1/10 взрослой дозы.

"По результатам этих исследований будет выбрана оптимальная доза, которая потом превратится в вакцину", - сказал Гинцбург.

Ранее Минздрав дал разрешение на проведение стразу трех фаз клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" на детях от 6 до 11 лет.

коронавирус Александр Гинцбург Спутник М

Новости
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Что произошло за день: вторник, 25 января

Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова
Пандемия коронавируса

В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"

В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 116 тыс. пациентов с COVID-19 в российских больницах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });