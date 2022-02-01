Производители "ЭпиВакКороны" заключили контракты на поставку вакцины за границу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Производители вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора заключили с иностранными компаниями соглашения и контракты на поставку более 50 млн доз вакцины за рубеж, сообщили в научном центре во вторник журналистам.

В июне 2021 года гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщал, что экспортные поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" за рубеж могут начаться осенью, препарат будет поставляться в Бразилию и Венесуэлу. Также сообщалось, что 4 июня на площадке ПМЭФ компания "Герофарм" и правительство Венесуэлы подписали соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона". Объем поставок может составить 5 млн комплектов (10 млн доз) до конца года.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года. Препарат производится на трех площадках: на базе научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "ГЕРОФАРМ". По состоянию на 14.01.22 произведено и введено в гражданский оборот почти 13 млн доз, или 6 млн 494 тыс. 770 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона". Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели.