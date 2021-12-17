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Три дозы "ЭпиВакКороны-Н" показали лучшую эффективность против "омикрона"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - При трёхкратном введении вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона - Н" (Aurora-CoV) через полгода почти у 100% добровольцев сохраняются антитела к COVID-19. Об этом "Интерфаксу" сообщили в государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

В России"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФ"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФЧитать подробнее

Тогда как при использовании только двух уколов их количество через шесть месяцев после первой прививки уменьшается до 81%, добавили в центре.

В клиническом исследовании вакцины "ЭпиВакКорона-Н" участвовали 225 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Выяснилось, что при трехкратной вакцинации доля добровольцев с положительной реакцией на антигены "ЭпиВакКорона-Н" на 42 сутки составляет 93%, достигая максимального значения 100% на 21 сутки после третьей иммунизации (102 сутки). Через 180 дней она снижается до 98%, рассказали в "Векторе".

"В то же время доля вакцинированных двукратно добровольцев с положительной реакцией на антигены к 180 дню наблюдения составила 81%", - добавили там.

В "Векторе" подчеркнули, что исследование продолжается, его продление одобрено Минздравом РФ.

Разработанная в "Векторе" вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной, это второй российский препарат, который был зарегистрирован 13 октября 2020 года, и с весны применяется для массовой иммунизации населения от коронавируса. "ЭпиВакКорона - Н", зарегистрированный 26 августа, это усовершенствованный препарат, он разработан по той же технологии, но в ней два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".

Разработчики "ЭпиВакКороны" предварительно заявили о его эффективности против "омикрона" в связи с тем, что препарат действует на консервативные участки S-белка COVID-19, которые практически не подвержены мутациям.

ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"

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