Астраханская Дума предложила законодательно разрешить усыплять агрессивных собак

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Дума Астраханской области подготовила для федерального правительство предложение внести поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", которые разрешали бы умерщвлять агрессивных бродячих собак.

"Астраханские парламентарии настаивают на предоставлении возможности умерщвления безнадзорных животных, проявляющих немотивированную агрессию и представляющих опасность для жизни и здоровья человека", - сообщила пресс-служба заксобрания.

Депутаты отметили, что сейчас законодательство предусматривает, что бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приюты, стерилизованы, привиты и выпущены туда, где их отловили. В Думе считают, что такой подход не позволяет регулировать численность безнадзорных животных.

Накануне о том же говорил губернатор региона Игорь Бабушкин, но подчеркивал, что выпущенные на волю стерилизованные собаки не становятся менее агрессивными. В связи с этим он также предлагал изменить законодательство, приблизив его хотя бы к европейским стандартам, чтобы меры по предотвращению нападений на людей были более эффективными.

Заявление губернатора было сделано в тот же день, как стая собак в регионе насмерть загрызла 58-летнего мужчину, который шел на работу.

Депутаты Думы сослались на многочисленные жалобы астраханцев и рост числа пострадавших от укусов. По их данным, в 2019 году после нападений собак за медпомощью обратился 3 131 человек, в 2021 году - 4 538.

В Думе также отметили, что законы допускают эвтаназию животных, только если они неизлечимо больны.

В связи с рядом недавних нападений собак на людей в Госдуме и Совете Федерации высказались за изменение законов в части ужесточения наказания для чиновников, которые на местах отвечают за работу с бродячими собаками.