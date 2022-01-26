Путин пожаловался бизнесу Италии на непризнание "Спутника V" в Евросоюзе

По его словам, это плохо сказывается на развитии бизнес-связей двух стран

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Затягивание процесса взаимного признания вакцин против коронавируса между Россией и ЕС не способствует развитию российско-итальянских бизнес-контактов, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с топ-менеджерами крупнейших итальянских компаний.

Он объяснил, что это тормозит возобновление деловых контактов и поездок.

В этом контексте он вспомнил недавнее российско-итальянское сравнительное исследование вакцин. По его результатам российский препарат "Спутник-V" продемонстрировал наибольшее число антител к штамму "Омикрон", доказав свою высокую эффективность, заявил Путин.

Беседа в формате видеоконференции проводится по инициативе Итало-российской торговой палаты (CCIR). С итальянской стороны в ней должны были принять участие топ-менеджеры крупнейших компаний, в частности гендиретор Enel Франческо Стараче, СЕО банковской группы UniCredit Андреа Орчела, глава Pirelli Марко Трончетти Провера, предправлениястраховой компании Assicurazioni Generali Габриэле Галатери ди Дженола. В Кремле сообщали, что это будет 16 человек, но не назвали их имена.

С российской стороны в мероприятии участвуют глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, помощник президента Максим Орешкин, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.

В CCIR целью встречи назвали попытки улучшить отношения между предпринимателями и российскими институтами, а также поддержку торгово-экономического обмена между двумя странами.

Источники СМИ сообщали, что правительство Италии просило бизнес отменить это мероприятие в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, и в результате от участия в нем отказались представиели Eni и Snam.

В Кремле мероприятие назвали одной из регулярных встреч президента с зарубежным бизнесом и отвергли подозрения, что встреча проводится в попытках заручиться поддержкой бизнеса Италии перед возможным введением новых санкций.