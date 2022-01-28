Песков подтвердил подготовку онлайн-беседы Путина с германским бизнесом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сейчас действительно готовится несколько встреч президента с представителями крупного бизнеса разных стран, в том числе беседа с предпринимателями из Германии, подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

27 января о проведении видеоконференции 3 марта с бизнесом ФРГ сообщил Bloomberg.

"Президент традиционно общается с представителями большого бизнеса стран наших основных торгово-экономических партнеров, готовятся разные встречи, в том числе со временем пройдет и встреча с германским бизнесом", - сказал Песков и пообещал своевременно сообщить точную дату мероприятия.

26 января Путин провел такую беседу с руководителями итальянских крупных компаний. Перед этим СМИ сообщали, что правительство Италии просило этих топ-менеджеров отказаться от участия во встрече в связи с эскалацией вокруг Украины, и в результате представители Eni и Snam отменили свое участие в видеоконференции. О грядущей встрече Итало-российская торговая палата объявляла еще в ноябре, указав точную дату. Песков накануне встречи предлагал не усматривать в ней попытку Москвы заручиться поддержкой бизнеса Италии на случай введения новых антироссийских санкций.