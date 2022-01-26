Минздрав разрешил обнинской компании испытание лекарства от COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав дал Обнинской химико-фармацевтической компании разрешение провести III фазу клинического исследования противовирусного препарата "молнупиравир", разаботанного для лечения COVID-19, следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

Речь идет о разрешении на многоцентровое двухэтапное исследование эффективности, безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата в форме капсул для взрослых.

В исследовании должны принять участие 416 добровольцев, оно пройдет на базе четырех московских поликлиник: 2, 62, 64 и консультативно-диагностической поликлиники 121.

12 января аналогичное разрешение на проведение III фазы исследований "молнупиравира" получила компания "Фармасинтез".

29 декабря компания "Р-фарм" сообщила об импорте в Россию первой партии препарата для лечения коронавируса "молнупиравир" от компаний Merck & Co и Ridgeback Biotherapeutics. Компания организует поставки лекарства в российские регионы.

Препарат вошел в последнюю версию методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

30 декабря компания "Промомед" подала в Минздрав регистрационное досье на противовирусный препарат "Омнивир" на основе молнупиравира.

19 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение "молнупиравира" на территории Евросоюза для пациентов с рисками тяжелого течения коронавирусной инфекции. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение "молнупиравира" 23 декабря для взрослых с ранними симптомами COVID-19, для которых особо велик риск госпитализации. Препарат противопоказан беременным женщинам.