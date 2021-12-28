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Минздрав РФ дополнил методические рекомендации по лечению COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ опубликовал новую, 14-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, в нее внесена информация о новом штамме "омикрон", а также применении лекарства для терапии COVID-19 "МИР 19" и вакцины "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет.

"В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (торговое название - "Мир-19") и нирматрелвир+ритонавир", - говорится в сообщении пресс-службы.

В новых рекомендациях подчеркивается, что штамм "омикрон" является наиболее контагиозным среди всех вариантов COVID-19.

Также добавлена информация о возможности использования препарата фавипиравир в виде инъекций и о лекарствах на основе противовирусных моноклональных антител.

Минздрав коронавирус

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